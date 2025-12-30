T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , VEYSEL ATEŞ ile Davalı , ERDOĞAN KUCUM arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Tasfiye Kurulu

(Elazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/21576. Sayılı Dosyası)

Gayrimenkul Mal Satışı İlanı

Dünya Asansörleri İnş. Gıda Ürt. San, Tic, Ltd. Şti.'ne ait Elazığ İli Merkez İlçesi Şahaplı Köyü Pulunlu Mevkii Köyü İncirlik Mevkii (72 ada |parsel 54.527,21 mi2 sayılı taşınmaz müştemilatı ile birlikte AÇIK ARTIRMA ile satılacaktır.

Taşınmaz 2 katlı idare binası, Alır, yem deposu, Slaj Çukuru, Buzağı Ahırt, 2 katlı bina, Gübre Çukuru, Su Deposu, (100 başlık süt sığırcılığı işlemesine ilişkin Makine ve Ekipman, Tidroser Kepçe'Kazıcı, Massey Feguson Traktör,

Gayrimenkulün Uzman Bilirkişilerce belirlenen güncel rayiç değeri (lüm vergiler hariç 53.243.261,00 TL (elli üç milyon iki yüz kırk üç lira iki yüz altmış bir türk lirası)'dır.

Gayrimenkulün artırılmasına esas(satış bedeli) olmak üzere %50'si 27.209.068,10TL'dir.

Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkul rayiç bedelinin %7,5 nispetinde 4.081.360,22 TI. teminat bedeli ihale süresi içerisinde belirlenen Banka hesabına yatırılacaktır. (Teminat yalnızca taşmmazı satın alanlardan alınacaktır.)

Taşınmazın kalanı bedeli 10 gün içerisinde Banka hesabına yatırılacaktır.

Her Türlü Vergiler (KDV %20, Damga Vergisi, Tellaliye vb.) alıcıya ait olup, ödendiğine

dair ödeme dekontları ibraz edilecektir.

Gayrimenkulün salışı Elazığ Adliyo Sarayı Flazığ 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (1.kat) duruşma salonunda 16 Ocak 2026 tarih saat 15:30da yapılacaktır.

16 Ocak 2026 tarihinde satış gerçekleşmemesi halinde ikinci satış 7 gün sonra 23 Ocak 2026

tarih saat 15:30da yapılacağı hususu ihtar ve ilanen tebliğ olunur.