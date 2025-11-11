T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, MEMET GÜLER ile Davalılar, ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI, ELAZIĞ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu olan Elazığ ili, Merkez ilçesi, Aydıncık Köyü'nde bulunan 895 nolu parsel, 1585 nolu parsel sayılı taşınmazlar ile ilgili TAPU İPTALİ VE TESCİL (ZİLYETLİĞE DAYALI) DAVA açılmış olup, bu taşınmazlar ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.' nun 713/4. Madde fıkraları gereği ilan olunur.