Resmi İlanlar
T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2025/211-217-218-219-221-222-224-216-2132014-215-2012-220
2025/211
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ERKOL GAYRİMENKUL YATIRIMI VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
- Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 107 ada 11 parsel ,
2025/217
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SALİHE EKİNCİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 109 ada 33 ,
2025/218
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET TÜRK, ERDOĞAN TÜRK, FİKRET TÜRK, MEHMET TÜRK, NADİRE TÜRK, NERMİN DARBAŞ, SELMA ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu; Elazığ İli Merkez İlçesi, Göl Mah, 109 Ada , 35 Parsel ,
2025/219
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET TÜRK, ERDOĞAN TÜRK, MEHMET TÜRK, NERMİN DARBAŞ, SELMA ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu; Elazığ İli Merkez İlçesi, Göl Mah, 109 Ada , 37 parsel ,
2025/221
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , REFİKA SOLMAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu; Elazığ İli Merkez İlçesi, Göl Mah, 110 Ada , 9 Parsel,
2025/222
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , MEHMET ÖZMEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 119 ada 43 parsel ,
2025/224
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AHMET CİPLİ, ALİ BİNEKTAR ve ARKADAŞLARI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu; Elazığ İli Merkez İlçesi, Hankendi Mahallesi 149 ada 25 Parsel
2025/216
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ABDULLAH DEMİR, LATİF DEMİR, MAHMUT DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 109 ada 32 parsel
2025/213
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ERTUĞRUL ERDEM, FATİH ERDEM, GÜLER ERDEM, MEHMET ERDEM, RAĞIP ERDEM, YEŞİM YÖNET arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu Elazığ Merkez İlçesi Göl Mahallesi 107 ada 19 parsel
2025/214
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , SEMA KAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 108 ada 1 parsel
2025/215
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , MAHMUT DEMİR, OSMAN DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 109 ada 41 parsel
2025/212
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , LEYLA SULTAN GÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 107 ada 14 parsel
2025/220
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , BEKİR ŞENGÜR, FERHAT ŞENGÜR, GÜLDEN ŞENGÜR, GÜLSEREN BÖRCEK, HAFİZE DURSUN, HAMDİ ŞENGÜR, MEMET ŞENGÜR, NACİYE ŞENGÜR, OSMAN ŞENGÜR, OYA PALANCIOĞLU, VECİHA AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Dava konusu ; Elazığ ili Merkez İlçesi Göl Mahallesi 110 ada 4 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup; tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine ilgili kurumca, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 10. maddesi uyarınca bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı hususu ilgililere ilanen duyurulur.