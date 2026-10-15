T.C ELAZIĞ 4 AİLE MAHKEMESİ

Davacı , ZÜBEYDE KAYA ile Davalı , MUSTAFA KAYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davalı Mustafa KAYA'nın (342****686- İsmail ve Şerefnur oğlu, *1/0*/197* d.lu) adresi meçhul olduğundan Mahkememizin 28/09/2026 Tarih ve 2024/377 Esas 2026/559 Karar Sayılı mahkeme kararı;

HÜKÜM: Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-DAVANIN KABULÜ İLE; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Alaybey Köyü/Mah., Cilt No:2*, Hane No:7, BSN:*0'de nüfusa kayıtlı 0*/1*/19*8 doğumlu, Hacı ve Köçer'den olma, 304******58 T.C. kimlik numaralı ZÜBEYDE KAYA ile aynı hanede BSN :3*'de nüfusa kayıtlı, *1/0*/197* doğumlu, İsmail ve Şerefnur'dan olma, 342******686 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA KAYA'nın TMK 166/1 MADDESİ GEREĞİNCE BOŞANMALARINA,

2-Müşterek çocuk 1*/1*/20*8 doğumlu Hüseyin Ömer'in velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,

3-Velayeti davacı anneye verilen çocuk ile baba arasında her ayın 1. Ve 3. Haftaları cumartesi günü sabah 09:00 ile pazar akşamı saat 18:00 arasında, dini bayramların 2. Günü sabah saat 10:00 ile 3. Günü akşam 18:00 saatleri arasında, yarıyıl tatilinin 1. Haftası cumartesi günü saat 09:00 dan bir hafta sonra pazar günü saat 18:00'e kadar, her yıl yaz tatilinin 1 Temmuz saat 09:00 ile 30 Temmuz saat 18:00tarihleri arasında, babalar gününde ve çocuğun doğum gününde tekli yıllarda öğleden sonra 14:00 ile 18:00 saatleri arasında KİŞİSEL İLİŞKİ TESİSİNE,

4-Velayeti anneye verilen çocukla ilgili TMK 353 maddesi gereğince ileride her hangi bir şekilde mal edinimi meydana geldiğinde bu mallara ve bu mallardaki önemli değer değişikliğine ilişkin dökümü gösteren defterin bir ay içerisinde mahkememize ya da, ikamet edilen en yakın aile mahkemesine bildirilmesine, bu konuda anneye TMK. 360 ve 361 maddeleri uyarınca uyarıda bulunulmasına. (bulunuldu.)

5-Velayeti anneye verilen müşterek çocuk lehine davanın açılış tarihinden 28/09/2026 tarihine kadar geçerli olacak şekilde aylık 6.000,00 TL, 28/09/2026 tarihinden kararın kesinleşeceği tarihe kadar aylık 7.500,00 TL tedbir nafakasının davalıdan alınarak velayeten davacıya ödenmesine, tedbir nafakalarının karar kesinleşinceye kadar devamına, kararın kesinleşmesine müteakip aylık 8.500,00 TL iştirak nafakası olarak davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, hükmedilen nafakanın her yıl ÜFE oranında arttırılmasına,

6-180.000,00 TL maddi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

7-180.000,00 TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

8-Alınması gereken 732,00 TL peşin harcın davacının dava açılırken yatırmış olduğu 427,60 TL harçtan mahsubu ile 304,40 TL bakiye karar harcının davalıdan alınarak hazineye İRAT KAYDINA,

9-Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ne göre 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

10-Davacı tarafından yapılan 25.983,00 TL yargılama masrafının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

11-Karar kesinleştiğinde bir suretin ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,

B-ZİYNET ALACAĞI DAVASININ KABULÜ İLE;

1- 6 adet 22 ayar tanesi:20 gram toplam:120 gram üçlü burma bilezik değeri=341.400.00TL

2-1 adet 22 ayar 20 gram civarında kolye değeri =56.900.00 TL

3-5 adet tam altın değeri =104.000.00 TL

4-10 adet çeyrek altın değeri =50.300.00 TL'den oluşan ziynet eşyalarının davalıdan alınarak davacıya AYNEN İADESİNE;

5-Harçlar yasası gereğince karar tarihi itibariyle alınması gerekli 37.748,10 TL nisbi harçtan davacı tarafça yatırılan 9.500,00 TL harcın mahsubu ile 28.248,10 TL harcın davalı erkekten alınarak hazineye irad kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 2.500,00 TL bilirkişi ücreti ve 9.500.00 TL harç toplamı olan 12.000,00 TL yargılama giderinin davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

7-Davacı kadın kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ne göre 88.416,00 TL vekalet ücretinin davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,

8-Kullanılmayan gider avansının talep halinde taraflara iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı yapılan açık yargılama sonunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde verilecek istinaf dilekçesi ile istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

İş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.