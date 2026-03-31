T.C. ELAZIĞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İle Davalı, Batum Elektrik İnşaat Taahhüt Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Rücuen) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özet olarak; davacı şirket ile davalı şirketler arasında ihale yolu ile iş yaptırıldığı, bahsi geçen şirketlerde işçi olarak çalışan şahısların bu firmalardaki kendi isteği ile istifa ettiğini, buna rağmen iş mahkemesinde kıdem tazminatı alacağı davası açtıklarını, işçilerin icra dosyasında talep ettikleri tutarların kurumlarınca ödendiğini, taraflar arası sözleşme ve şartname hükümlerine göre işçilerin iş hukuku alacaklarından ihaleyi alan firmanın sorumlu olacağına ilişkin hüküm mevcut ise kamu işverenlerinin işçileri yaptıkları ödemeleri rücuen ihaleyi alan firmadan talep edebileceklerini, tüm bu nedenle dava dışı işçilere ödenen 58.035,39 TL ve 42543,73 TL TL tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememiz dava dosyasında davalı Batum Elektrik İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti tüm aramalara rağmen bulunamadığından, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, açılan davanın duruşması 13/05/2026 günü saat 10:30’a bırakılmıştır.

Davalı Batum Elektrik İnşaat Taah. Tic. San. Ltd. Şti'nin adresi meçhul olduğundan ve yapılan tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından yapılacak ÖN İNCELEME DURUŞMASINDA, sulh veya arabuluculuk için, gerekli hazırlığı yapmanız gerekmektedir. Ayrıca duruşmaya gelmediğiniz veya sadece karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, yokluğunuzda yapılan işlemlere İTİRAZ EDEMEYECEĞİZ ve karşı tarafın, sizin muvafakatiz olmadan İDDİA VE SAVUNMASINI GENİŞLETEBİLECEĞİ yahut DEĞİŞTİREBİLECEĞİ ihtar olunur.

Hesap Bilirkişi tarafından 23/02/2026 tarihli raporda; Her bir işverenin sorumlu olduğu miktarın ayrı olarak tespit edildiği, dava dışı işçinin hizmet süresinin davalılar arasındaki dağılımına göre davalı tarafların, dava dışı işçiye ödenen işçilik alacaklarından sorumluluğunun aşağıdaki tabloda olduğu, Çetinkaya Elektrik 20.108,14 TL, Doğu Star Elektrik 14.043,14 TL, Batum Elektrik 90.038,89 TL olmak üzere toplam 124.190,17 TL olacağı,

İş bu bilirkişi raporuna HMK 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

İş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 29.03.2026