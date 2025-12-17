T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 05/09/2025 tarihli bilirkişi raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Zafran Mahallesi Köy Önü mevkii 6713 Ada 1 Parsel (Eski Parsel No. Ada:163 ve Parsel:1) sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. (Taşınmaz şuyulandırmadan önceki kaydı Zafran Mahallesi Köy Önü Mevkii Ada:163 ve Parsel:1 dir.) Taşınmaz uygulama imar planında kısmen yola terki olup, diğer kısmı ise Blok nizam 8 kata müsaadeli TİCK (Ticaret+Konut) TAKS:0,25 alanında kalmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde inşaat ve zirai muhtesat mevcut değildir. Taşınmaz Zafran Mahallesinde, doğusundaki Hamdi Başaran Caddesine cepheli, güneyindeki Fırat Tıp Merkezine 550 m mesafede, çevresinde konutlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde olup altyapı, yol, su, elektrik kanalizasyon gibi belediye hizmetleri mevcuttur. Taşınmaz ulaşım yönünden kolaylık arz etmektedir. Elazığ Belediye Başkanlığının 89655 sayılı cevabi yazısında; Taşınmaz blok nizam 8 (sekiz) kata müsaadeli TİCK (ticaret+konut) alanında TAKS: 0.25 nizamında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 1.973,75 m2

Kıymeti : 34.540.625,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Beyan: MUVAKKAT İNŞAAT:10/05/1974 YEV:1137 LEHTAR:Elazığ Belediye başkanlığı Tarih: 10/05/1974 Yevmiye: 1137

Şerh: Krokisinde B harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir. Tarih: 14/11/2018 Yevmiye: 33999 sayılı yazısı bulunmakta olup, ihaleye katılacakların söz konusu takyidatları kabul etmiş sayılacağı ihtar olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 13:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 13:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:42

14/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.