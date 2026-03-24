T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, HIRHİK (GÜMÜŞKAVAK) Mahalle/Köy, Etminik Dağ Yolu Üstü Söğütlü Dere Mevkii, 4837 Ada, 23 Parsel, 22/10/2025 tarihli bilirkişilerin raporlara göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hırhik (Gümüşkavak) Mahallesi Etminik Dağ Yolu Üstü Söğütlü Dere mevkii 4837 Ada 23 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında sulu bahçe vasfındadır. Kıymet takdiri istenilen Elazığ ili Merkez İlçesi Hırhık (Gümüşkavak) Mahallesi 4837 ada 23 parsel numaralı taşınmaz Hırhık Mahallesi Güney Çevre yolunun güneyinde yer almakta olup 1.6 km mesafede, TOKİ konutlarına 1.25 km mesafede,Terminale 1.7 km mesafede yer almaktadır. Elazığ Belediyesi tarafından gönderilen yazıda; 4837 ada 23 parsel numaralı taşınmaz imar sınırlarının dışında olduğu, mücavir alan içinde olduğu belirtilmiştir. Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yolu ve elektriği var, Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz üzerinde 2 adet ceviz, 2 adet kayısı,6 adet elma,40 adet dut,4 adet kiraz,5 adet badem,3 adet kavak,10 adet iğdenin bulunduğu tespit edilmiştir. 2004-2005 yıllarında inşa edilen,2 katlı yapı mevcuttur.Ev yapısı 2 katlı olup 202.95 m² oturuma sahiptir.Evin zemin katı ahır, normal katı se ev olarak kullanılmaktadır.Evin hacim dağılımı; 3 oda,salon,mutfak,wc-banyo şeklindedir. Zemin döşemeleri beton ,ıslak hacimler seramik,kapılar ahşap,pencereler ahşap ve dış kapı demir kapı olduğu tespit edilmiştir.Çatı örtüsü sac olup, ısınma soba ile sağlanmaktadır. 2008 yılında inşa edilen,2 katlı yapı mevcuttur. Ev yapısı 2 katlı olup 285.33 m² oturuma sahiptir.Evin zemin katı ahır, normal katı se ev olarak kullanılmaktadır.Evin hacim dağılımı; 3 oda,salon,mutfak,wc-banyo şeklindedir. Zemin döşemeleri beton ,ıslak hacimler seramik,kapılar ahşap,pencereler ahşap ve dış kapı demir kapı olduğu tespit edilmiştir.Çatı örtüsü sac olup, ısınma soba ile sağlanmaktadır. 2010 yılında inşa edilen,2 katlı yapı mevcuttur.Ev yapısı 2 katlı olup 190.35 m² oturuma sahiptir.Evin zemin katı ahır, normal katı se ev olarak kullanılmaktadır.Evin hacim dağılımı; 3 oda,salon,mutfak,wc-banyo şeklindedir. Zemin döşemeleri beton ,ıslak hacimler seramik,kapılar ahşap,pencereler ahşap ve dış kapı demir kapı olduğu tespit edilmiştir.Çatı örtüsü sac olup, ısınma soba ile sağlanmaktadır. 2003 yılında inşa edilen,2 katlı yapı mevcuttur.Ev yapısı 2 katlı olup 312.90 m² oturuma sahiptir.Evin zemin katı ahır, normal katı se ev olarak kullanılmaktadır.Evin hacim dağılımı; 3 oda,salon,mutfak,wc-banyo şeklindedir. Zemin döşemeleri beton ,ıslak hacimler seramik,kapılar ahşap,pencereler ahşap ve dış kapı demir kapı olduğu tespit edilmiştir.Çatı örtüsü sac olup, ısınma soba ile sağlanmaktadır. 2003-2005 yılları arasında inşa edilen,tek katlı yapı mevcuttur. Ev yapısı tek katlı olup 70 m² oturuma sahiptir. Evin hacim dağılımı; 3 oda,salon,mutfak,wc/banyo şeklindedir. Zemin döşemeleri beton ,ıslak hacimler seramik,kapılar ahşap,pencereler ahşap ve dış kapı demir kapı olduğu tespit edilmiştir.Çatı örtüsü sac olup, ısınma soba ile sağlanmaktadır.Ev halihazırda kullanılmamakta yıpranma durumunun fazla olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaz üzerinde ekonomik ömrünü tamamlamış 45 m² oturuma sahip ahır ve 4 m² oturuma sahip havuz yapısı,48 m² samanlık ile 3m² wc yapısı mevcuttur. Ziraai Mühdesatın Değeri 408,886.54 TL, inşai muhdesatın değerinin 7,003,581.00 TL, zemin bedelinin 5,850,643.50 TL olmak üzere Toplam: 13,263,111.04 TL olduğu belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresinin 26/08/2025 tarih ve 66906 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın İdaremiz hizmet alanında kalmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 9.000,99 m2

Kıymeti : 13.263.111,04 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 18/05/2026 - 12:28

18/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.