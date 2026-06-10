T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/91 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Genkler mevkii 199 Ada 29 Parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 19.221,40 m2 Kıymeti: 8.649.630,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 12:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Genkler mevkii 199 Ada 33 Parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır.Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 9.496,47 m2 Kıymeti: 5.697.882,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 13:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Karaçalı Mevkii 201 Ada 8 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır.Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 16.510,03 m2 Kıymeti: 7.429.513,50 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 14:30

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Kara Oyuk Mevkii 210 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir..İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 18.116,50 m2 Kıymeti: 10.869.900,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:01

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Makas Deliği Mevkii 242 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır.Taşınmaz eğimleri erinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 10.877,95 m2 Kıymeti: 4.895.077,50 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 12:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 12:01

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Yukarı Melik Mevkii 247 Ada 16 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120 cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir. İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 11.405,35 m2 Kıymeti: 5.132.407,50 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 13:30

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Hatice Pınarı mevkii 261 Ada 13 Parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarladır.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir..İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 14.404,83 m2 Kıymeti: 7.202.415,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 10:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:00

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Hamza Pınarı mevkii 284 Ada 3 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır.Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir. İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 9.966,07 m2 Kıymeti: 6.976.249,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:30

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Aşağı Bağlar mevkii 291 Ada 4 Parsel sayılı taşınmazlar tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 9.737,48 m2 Kıymeti: 6.816.236,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 13:30

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Maşatlık Mevkii 303 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir.İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 8.884,21 m2 Kıymeti: 6.218.947,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:30

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Arıburnu Mevkii 372 Ada 125 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 4-6 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip, fiili kullanım itibarı ile susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir.Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir. İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 27.744,01 m2 Kıymeti: 11.097.604,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 11:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 11:00

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :13/11/2025 Tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Hersenk(Salkaya) köyü Hepor Mevkii 373 Ada 40 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 3-5 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak derinliği (90-120cm), geçirgen bir yapıya sahip,fiili kullanım itibarı ile susuz tarım arazisi vasfında olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Belediye Başkanlığının 16/09/2025 tarihli yazısına göre mücavir alanda bulunmadığını belirtmiştir. İl Özel İdaresinin 16/09/2025 tarih ve 67908 sayılı cevap yazısı; bahse konu taşınmazlar plansız alanda kaldığı belirtilmiştir. Elazığ Tedaş 11. Bölge Müdürlüğünün 1600019 sayılı cevabi yazısında; İrtifak haklarının korunması şartıyla taşınmaz satışında bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü: 12.767,51 m2 Kıymeti: 6.383.755,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tek.genel müdürlüğü lehine 2700 m2 daimi irtifak hakkı vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.