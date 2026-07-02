T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/78 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, TADIM Mahalle/Köy, 132 Ada, 17 Parsel, 22/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Tadım köyü 132 Ada 17 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yol var elektrik yok, Taşınmaz halihazırda sürülü olup, tarımsal arazi olarak Susuz Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Elazığ Belediye Başkanlığının 92859 sayılı cevap yazısı; 1319 sayılı taşınmazların tamamı Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir. Özel İdaresinin 66533 sayılı cevap yazısı; taşınmazın Bahse konu taşınmazlar plansız alanlarda kalmakta olduğu belirtilmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 03/03/2026 tarih 23708811 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın ilgili beyanlar hanesinde bulunan şerhin kaldırılmaması şartı ile parselin hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden satılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 18.150,48 m2

Kıymeti: 10.890.029,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan Taşınmaz Üzerinde; (Konusu: Parsel Uluova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ VKN:3300351912(SN:8186460),Tarih:06/06/2023 - Yevmiye:31841

Beyan Taşınmaz Üzerinde;3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih:07/01/2022 - Yevmiye:1167

Beyan Taşınmaz Üzerinde;3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih:17/03/2023 - Yevmiye:13272

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:05

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, TADIM Mahalle/Köy, 187 Ada, 19 Parsel, 22/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Tadım köyü 187 Ada 19 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yol ve elektrik var, Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir. Taşınmaz halihazırda sürülü olup, tarımsal arazi olarak Sulu Tarla vasfındadır. Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır. Elazığ Belediye Başkanlığının 92859 sayılı cevap yazısı; taşınmazın Belediyenin mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir. Özel İdaresinin 66533 sayılı cevap yazısı; taşınmazın plansız alanlarda kaldığı belirtilmiştir. Devlet Su İşleri Elazığ 9. Bölge Müdürlüğünün 04/03/2026 tarih 6915514 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın üzerinde bulunan beyanın satışına engel bir durum olmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 12.828,56 m2

Kıymeti: 9.621.420,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan Taşınmaz Üzerinde;3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. Tarih:07/01/2022 - Yevmiye:1167

Beyan Taşınmaz Üzerinde;3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır. Tarih:17/03/2023 - Yevmiye:13272

Beyan Taşınmaz Üzerinde; (Konusu: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü' nün Bila Tarih ve 4921805 Say. Yaz. istinaden ekli listede adı belirtilen köylerde kurumunuzca yapılacak olan satım ifraz imar uygulaması vs gibi işlemler yapılırken bölge müdürlüğümüzden görüş alınması ) Tarih: - Sayı: -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) VKN:3130025631(SN:1853333),Tarih:13/09/2024 - Yevmiye:57497

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 12:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:05

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, TADIM Mahalle/Köy, 216 Ada, 27 Parsel, 22/10/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Tadım köyü 216 Ada 27 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın çevresinde Tarımsal vasıflı Tarla vasıflı taşınmazlar bulunmakta ve şehrin tercih edilebilecek bölümünde yer alıp, taşınmaz yol var elektrik yok Taşınmaz ulaşım yönünden de kolaylık arz etmektedir.Taşınmaz halihazırda sürülü olup Taşınmaz üzerinde dikili ağaç ve yapı bulunmamaktadır.Elazığ Belediye Başkanlığının 92859 sayılı cevap yazısı;1319 sayılı taşınmazların tamamı Belediyemizin mücavir alan sınırları dışında kalmaktadır. İl Özel İdaresinin 66533 sayılı cevap yazısı: taşınmazın plansız alanlarda kalmakta olduğu belirtilmiştir. Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 03/03/2026 tarih 23708811 sayılı cevabi yazısında; Taşınmazın ilgili beyanlar hanesinde bulunan şerhin kaldırılmaması şartı ile parselin hisselendirilmeden ve ifraz edilmeden satılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 13.091,33 m2

Kıymeti: 9.163.931,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan Taşınmaz Üzerinde; (Konusu: Parsel Uluova Koruma Alanı İçerisindedir. Onaylanmış İmar Planları ile Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Halinde 5403 SK Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ VKN:3300351912(SN:8186460),Tarih:06/06/2023 - Yevmiye:31841

Beyan Taşınmaz Üzerinde3402 Sayılı Kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 07/01/2022 - 1167

Beyan Taşınmaz Üzerinde;3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.Tarih:17/03/2023 - Yevmiye:13272

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:35

05/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.