T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/109 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 05/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Hankendi Mahallesi Sarılı Yolu Üstü Mevkii 172 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz; Tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Taşınmaz eğimleri % 1-3 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı; kumlu-killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Etüd Proje Müdürlüğü 104696 sayılı cevabi yazısı; taşınmazın Belediyeniz Uygulama imar planı sınırları dışında, Belediyeniz sınırları içerisinde kaldığını belirtilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 73253 sayılı cevabi yazısı; taşınmazın Elazığ Belediyesi mücavir alanında olduğu bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 11.130,27 m2 Kıymeti: 13.356.324,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:02

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.