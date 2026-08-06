T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2025/108 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/108 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, HERSENK (SALKAYA) Mahalle/Köy, Ziyaret Arkası Mevkii, 299 Ada, 6 Parsel, 19/02/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen taşınmaz tapu kaydında susuz tarla vasfındadır. Yapılan incelemede Gösterilen parsel üzerinde yapılan incelemede parsellerin toprak yapısının kumlu-tınlı olduğu, taşınmazın meyillinin % 3-5, toprak derinliğinin (70-90 cm), geçirgen bir yapıya sahip,tarım arazisi vasfında oldukları olduğu gözlemlenmiştir. Elazığ Özel İdaresinin 72685 sayılı cevap yazısı; Bahse konu taşınmaz plansız alanlarda kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 9.439,30 m2 Kıymeti: 5.191.615,00 TL KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:02
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:02
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:02
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.