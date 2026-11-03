T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/66 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Elazığ İl, Merkez İlçe, ŞİNTİL (BAHÇEKAPI) Mahalle/Köy, 129 Ada, 23 Parsel, 12/07/2026 tarihli bilirkişilerin raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ İli Merkez İlçesi Şintil (Bahçekapı) Mahallesi 129 ada 23 Parsel sayılı taşınmaz; tapu kaydında sulu tarla vasfındadır.Taşınmaz eğimleri % 1-2 meyilli bir yapı arz etmektedir.Toprak yapısı; killi-tınlı toprak yapısında olup toprak derinliği (60-90 cm), orta geçirgen bir yapıya sahip, tarım arazisi niteliğindedir.Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 112363 sayılı cevabi yazısı; muhtelif taşınmazlar imar dışı olup, Belediyemiz mücavir alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.Akçakiraz Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü 5009 sayılı cevabi yazısı;taşınmazlar imar planı İmar plan dışında kaldığı bildirilmiştir.

Yüzölçümü : 5.806,28 m2 Kıymeti: 5.806.280,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Beyan:Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu: Parsel uluova koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 sk kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: 05/06/2023 Sayı: 9010851Elazığ kadastro müdürlüğü VKN:3300351912(SN:8186460),Tarih:06/06/2023 - Yevmiye:31841

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 13:34

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2027 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.