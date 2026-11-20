Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar 7589 Sayılı kanun gereği satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AŞAĞI HOLPENK Mahalle/Köy, Kullik Mevkii, 173 Ada, 80 Parsel, 08/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez İlçesi Aşağı Holpenk Köyü Kullik Mevkii 173 Ada 80 Parsel sayılı taşınmaz: tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın eğimleri % 1-2 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı killi- siltli toprak yapısında olup toprak derinliği ( 60-90 cm ), iyi geçirgen bir yapıya sahip alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak sulu tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 113184 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz Belediyenin sınırları içerisinde olup, Uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 77984 sayılı cevabi yazısı; parsel Elazığ Belediyesi mücavir alanında kaldığı belirtilmiştir.

Yüzölçümü : 3.154,35 m2

Kıymeti: 5.520.112,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:59

11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.