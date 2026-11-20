T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/64 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar 7589 Sayılı kanun gereği satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/64 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Elazığ İl, Merkez İlçe, AŞAĞI HOLPENK Mahalle/Köy, Kullik Mevkii, 173 Ada, 80 Parsel, 08/06/2026 tarihli bilirkişi raporuna göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez İlçesi Aşağı Holpenk Köyü Kullik Mevkii 173 Ada 80 Parsel sayılı taşınmaz: tapu kaydında sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın eğimleri % 1-2 meyilli bir yapı arz etmektedir. Toprak yapısı killi- siltli toprak yapısında olup toprak derinliği ( 60-90 cm ), iyi geçirgen bir yapıya sahip alkalilik ve tuzluluk gibi sorunları olmayan fiili kullanım olarak sulu tarım arazisi niteliğindedir. Elazığ Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü 113184 sayılı cevabi yazısı; taşınmaz Belediyenin sınırları içerisinde olup, Uygulama imar planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir. Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 77984 sayılı cevabi yazısı; parsel Elazığ Belediyesi mücavir alanında kaldığı belirtilmiştir.
Yüzölçümü : 3.154,35 m2
Kıymeti: 5.520.112,50 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2027 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 11:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/02/2027 - 11:59
11/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.