T.C. ELBİSTAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALILAR:

1- NEVZAT NACAR Küçükyapalak Mah. Küçükyapalak Sk No:109 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

2- AĞA NACAR Küçükyapalak Köyü Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

3- FADİME GÜNER

4- GÜLDEREN KILIÇ

5- HASAN NACAR İhsaniye Mah. 723 Sok. Engin Başak Sitesi. B. Blok. No:12 Bandırma/ BALIKESİR

6- HÜSEYİN NACAR

7- KEMAL NACAR İhsaniye Mah. 13026 Sk. No:3/2 İç Kapı No:6 Bandırma/ BALIKESİR

8- KEZİBANİ NACAR

9- MASUMA ERDOĞAN

10- NURİYE BAĞCI Küçük Yapalak Mah. Küçük Yapalak Küme Evleri. No: 124 Elbistan/ KAHRAMANMARAŞ

11- SONGÜL NACAR

12- VELİ NACAR

13- ZEYNEP HOŞGÖNÜL

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 25/02/2026 günü saat: 10:05'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.