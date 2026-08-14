T.C.ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Kayadibi mahallesi sınırları içerisinde bulunan 150 ada 3 ve 4 parsel, 151 ada 22 parsel ve 153 ada 56 parsel sayılı taşınmazlarda (Mahkememizin 2025/248 Esas sayılı dosyası) ve Ankaraİli,Elmadağİlçesi, Kayadibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan151 ada 18 parselsayılı taşınmazın (Mahkememizin 2025/249 Esas sayılı dosyası) 20.04.1976 gün ve 1976/70 sayılı kamu yararı kararına istinaden kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 sayılı Kanunla değişik 2943 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulünün uygulandığı, ancak satın alma görüşmelerinden sonuç alınamadığı belirtilerek, söz konusu taşınmazın davalıların hissesine düşen bedelinin tespiti ile taşınmazın müvekkil bulunduğu idare adına tesciline ve yol olarak terkinini, bedelin taşınmazın maliklerine ödenmesi için 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca dava açılmıştır.

Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.13/07/2026

DOSYA NO: MALİK/LER: YER/ADA/PARSEL: 2025/248 1.Ahmet KÜÇÜKORHAN

2.Behiye UZUN

3.Büşra Öznur SAĞLIK

4.Dede ÖZTÜRK

5.Fatma CAN

6.Fatma KÜÇÜKASLAN

7.Leyla SOĞUKPINAR

8.Ömer CAN

9.Rahmi CAN Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Kayadibi mahallesi, 150 ada 3 ve 4 parsel, 151 ada 22 parsel ve 153 ada 56 parsel sayılı taşınmaz