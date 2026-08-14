T.C.ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ELMADAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Kayadibi mahallesi sınırları içerisinde bulunan 150 ada 3 ve 4 parsel, 151 ada 22 parsel ve 153 ada 56 parsel sayılı taşınmazlarda (Mahkememizin 2025/248 Esas sayılı dosyası) ve Ankaraİli,Elmadağİlçesi, Kayadibi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan151 ada 18 parselsayılı taşınmazın (Mahkememizin 2025/249 Esas sayılı dosyası) 20.04.1976 gün ve 1976/70 sayılı kamu yararı kararına istinaden kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 sayılı Kanunla değişik 2943 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesi uyarınca öncelikle satın alma usulünün uygulandığı, ancak satın alma görüşmelerinden sonuç alınamadığı belirtilerek, söz konusu taşınmazın davalıların hissesine düşen bedelinin tespiti ile taşınmazın müvekkil bulunduğu idare adına tesciline ve yol olarak terkinini, bedelin taşınmazın maliklerine ödenmesi için 2942 Sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca dava açılmıştır.
Davalıların iş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davacı kuruma karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu süre içerisinde idari yargıda iptal davası açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıfbank Elmadağ Şube Müdürlüğünde açılacak hesaba yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.13/07/2026
|DOSYA NO:
|MALİK/LER:
|YER/ADA/PARSEL:
|2025/248
|1.Ahmet KÜÇÜKORHAN
2.Behiye UZUN
3.Büşra Öznur SAĞLIK
4.Dede ÖZTÜRK
5.Fatma CAN
6.Fatma KÜÇÜKASLAN
7.Leyla SOĞUKPINAR
8.Ömer CAN
9.Rahmi CAN
|Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Kayadibi mahallesi, 150 ada 3 ve 4 parsel, 151 ada 22 parsel ve 153 ada 56 parsel sayılı taşınmaz
|DOSYA NO:
|MALİK/LER:
|YER/ADA/PARSEL:
|2025/249
|1.Adem KAYA
2.Ahmet ZANBAKSOY
3.Ali Enver BÜYÜKÇAKIR
4.Ali İhsan DEMİRTAŞ
5.Atilla KAYA
6.Ayhan AKDEMİR
7.Ayşe GÜNEŞ
8.Ayşe YURDAKUL
9.Bahar AKDEMİR
10.Bayram KÜÇÜKDAVARCI
11.Betül ÖZBAY
12.Burak AKDEMİR
13.Cevdet AKDEMİR
14.Fatih KAYA
15.Fatma AKDEMİR
16.Fatma ÇELEBİ
17.Fazilet TÜLÜ
18.Filiz BÜYÜKATA
19.Gözde YILMAZ
20.Gülay KALENDER
21.Gülşen GÜZ
22.Hacer AKDEMİR
23.Halil İbrahim BÜYÜKÇAKIR
24.Hamide KÜÇÜKDAVARCI
25.Hatice ASLANTAŞ
26.Hatice KÜÇÜKŞANTÜRK
27.İbrahim ZANBAKSOY
28.İbrahim Can BÜYÜKŞAHİN
29.İsmail KAYA
30.İsmet AKDEMİR
31.Medine YANIKKAYA
32.Meryem BÜYÜKŞAHİN
33.Metin BÜYÜKŞAHİN
34.Mevlüt AKDEMİR
35.Mustafa KÜÇÜKDAVARCI
36.Müzeyyen KÜÇÜKDANIŞMAN
37.Nazife KARACA
38.Nuray ŞENER
39.Nurgül TETİK
40.Nuri ASLANTAŞ
41.Orhan AKDEMİR
42.Osman ASLANTAŞ
43.Özde Fatma ESEN
44.Pakize AKDEMİR
45.Pervane BÜYÜKYAPRAK
46.Rabia BAHADIR
47.Rüveyda BÜYÜKŞAHİN
48.Sedat KAYA
49.Sefa Emin KAYA
50.Selami DEMİRTAŞ
51.Songül ŞAHİN
52.Suzan AKDEMİR
53.Tülay KARAKAYA
54.Veli BÜYÜKÇAYIR
55.Yasemin ZANBAKSOY
56.Yurdagül DAĞ
57.Zehra BALCI
58.Zeynel Abidin AKDEMİR
|Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Kayadibi mahallesi, 151 ada 18 parsel sayılı taşınmaz