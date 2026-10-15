T.C. ELMALI 2 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

Davacı MEHMET KEÇECİ ile Davalı MERVE KEÇECİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası devam ederken kurulan ara karar gereği;

Davalı Ömer ve Filiz kızı 22/04/1993 doğumlu Antalya İli, Elmalı İlçesi, Toklular Mahallesi nüfusuna kayıtlı Merve Keçeci'ye davayı bildirir tebligatların tebliğ edilememeleri, adreslerinin diğer marifetlerle de tespit edilememesi nedeniyle davacının dava dilekçesinde Antalya İli, Elmalı İlçesi, Yeni Mahalle, 81 Ada, 3 Parselde kayıtlı kerpiç ev ve arsa vasfında taşınmazın tapu kaydının iptali ile kısıtlı adına tesciline, olmadığı takdirde taşınmazın tespit edilecek bedelinin davalı tarafından davacıya ödenmesine, Antalya İli, Elmalı İlçesi, Yeni Mahalle, 92 Ada, 110 Parsel, E Blok, 22 numaralı bağımsız bölümün tespit edilecek bedelinin davalı tarafından davacıya ödenmesine yönelik Tapu İptali ve Tescil davasının işbu ilanın yayınlanma tarihi itibariyle 1 aylık süre içerisinde geçerli bir özrü olmadan mahkemeye başvuruda bulunması veya kendisini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu tarafına ilanen tebliğ olunur.