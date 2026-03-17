T.C. EMİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis), Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

,

Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.