T.C. EMİRDAĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/6 Esas
DAVACI : MEHMET KARADEMİR
DAVALI : HURİYE SERT jan huij jenst 2012 V.C Haarlem Hollanda
Davacı tarafından aleyhinize açılan Ölüme Bağlı Tasarruf (Tenkis), Vasiyetnamenin İptali davasının yapılan yargılamasında; Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebliğ yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
,
Durusma Günü: 09/06/2026 günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.