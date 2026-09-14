T.C. EMİRDAĞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/415 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 0 Ada, 1083 Parsel sayılı taşınmaz Dairemiz dosyasından satışa çıkarılmış olup taşınmaz en yüksek teklif verene ihale edilecektir. Taşınmazın 31.10.2025 tarihli keşif işlemine binaen düzenlenen bilirkişi raporuna göre"Taşınmaz arsa vasıflı,avlulu kerpiç ev ve müştemilatı nitelikli olup tam hisse ile Veysel TAŞBULAT:Sait oğlu adına kayıtlı ve üzerinde muhtelif yapılar mevcut.Taşınmazın kalan kısmı avlu şeklinde kullanılmakla; taşınmaz köy içi yoluna cepheli, köy yerleşim yeri içerisinde, muhtarlık, cami, okul vb.yerlere yürüme mesafesindedir.Taşınmazın üzerindeki muhtelif yapılar:A-Tek Katlı Yapı-1:Taşınmaz kargir yığma,subasmanı üzeri yapılmış tek katlı ve önünde verandası bulunan,3oda,1mutfak,1banyo,1tuvalet ve holden oluşmakla duvarlar sıvalı-boyalı, odaların zeminleri laminat parke kaplı, mutfak, hol, banyo ve wc nin ıslak zeminleri fayans kaplı,mutfak tezgahı-dolapları yapılmış, meskenin iç kapıları ahşap, giriş kapısı çelik, pencereleri pvc ısı camlı, dış cephesi sıvalı-boyalı, çatısı ahşap üzeri oturtma çatı ve kiremit kaplı, meskenin önünde balkon şeklinde verandası olup mesken soba ile ısınmakta.Meskenin taban alanı yaklaşık 115,00m² olup yapının 30-35 yıllık yıpranması mevcut.B-Ekmek Damı:Evin giriş cephesinden girişi olan ekmek evi, yığma tarzda yapılmış, duvarları sıvalı-boyalı, zemini küçük karo taşı döşeli, kapı ve pencereleri pcv doğrama, çatısı ahşap üzeri oturtma çatı ve kiremit kaplı.Ekmek evinin taban alanı yaklaşık 21,00 m² olup yapının 2-3 yıllık yıpranması mevcut.C-Sundurma Yapısı:İki tarafı taşıyıcı duvarlar ile kapalı, avluya bakan kısmı açık,çelik iskelet üzeri sac ile kaplı vaziyette garaj ve depo olarak kullanılan yapı, zemini toprak, yapının taban alanı yaklaşık 325,00,00 m² olup 6-7 yıllık yıpranması mevcut.D-Ahır Yapısı:Taşınmaz üzerinde tek katlı taş yapı, keşif tarihinde taşınmazın ahır olarak olarak kullanıldığı tespit edilmiş, taşınmaz taş yığma, duvarlar sıvalı ve badana boyalı, ahırın giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama, çatısı ahşap üzeri çatı ve kiremit kaplı, ahırın taban alanı yaklaşık 85,00 m² olup yaklaşık 40-50 yıllık yıpranması mevcut.E-Tek Katlı Yapı-2:Taşınmaz üzerinde tek katlı yapı mevcut, keşif tarihinde taşınmazın konut olarak kullanıldığı, taşınmaz kerpiç, kargir yığma , subasmanı üzeri yapılmış tek katlı ve önünde balkonu bulunan yapı kilitli olup içerisi görülemese de yapının 3oda,1mutfak, 1banyo, 1tuvalet ve holden oluşmakta olduğu, duvarların sıvalı-boyalı, mutfak, banyo ve wc nin ıslak zeminleri fayans kaplı, mutfak tezgahı ve dolapları yapılmış vaziyette olduğu öğrenilmiştir.Meskenin iç kapılar ahşap, giriş kapısı çelik, pencereleri pvc ısı camlı, dış cephesi sıvalı ve boyalı, çatısı ahşap üzeri oturtma çatı olup kiremit kaplı, üzerinde sıcak su temini için güneş enerji sistemi mevcut, meskenin önünde balkon şeklinde verandası var, mesken soba ile ısınmakta.Meskenin taban alanı yaklaşık 120,00m² yapının yaklaşık 40-50yıllık yıpranması mevcut.F-Tek Katlı Yapı-3:Taşınmaz üzerindeki tek katlı yapı,keşif tarihinde taşınmazın konut olarak kullanıldığı tespit edilmiş, taşınmaz kerpiç, kargir yığma tarzda, subasmanı üzeri yapılmış tek katlı bulunan yapı kilitli olup içerisi görülememiş, duvarları sıvalı-boyalı, meskenin iç kapılar ahşap, giriş kapısı demir doğrama, pencereleri pvc ısı camlı, dış cephesi sıvalı-boyalı, çatısı ahşap üzeri oturtma çatı kiremit kaplı, mesken soba ile ısınmakta, meskenin taban alanı yaklaşık 65,00 m² yapının yaklaşık 40-50 yıllık yıpranması mevcut.G-Sundurma Yapısı:Üç tarafı taşıyıcı duvarlar ile kapalı, avluya bakan kısmı açık, ahşap iskelet üzeri kiremit kaplı vaziyette garaj ve depo olarak kullanılan yapı, zemini toprak, yapının taban alanı yaklaşık 90,00 m² yapının yaklaşık 20-25 yıllık yıpranması mevcut. Tüm taşınmazın yapı ve müştemilatlarla birlikte toplam değerinin 5.930.762,00 TL olduğu tespit edilmiştir."

Adresi : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 0 Ada, 1083 Parsel

Yüzölçümü : 4.024 m2 İmar Durumu: Onaylı herhangi bir imar planı bulunmamaktadır.

Kıymeti : 5.930.762,00 TL Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidattaki gibidir.

KDV Oranı :Taşınmazın toplam oranı içerisinde arsa oranı olan %33,92 için %10 KDV, diğer tüm yapıların oranı için %20 KDV uygulanacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:57- Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:57

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:57- Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.