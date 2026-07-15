T.C. EMİRDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar Güler Yağcı ve Hatice Düdük tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında tüm araştırmalara rağmen sabit bir adres bulunamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacılar dilekçesinde özetle; Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Ağılcık Köyü 11 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Davulga/Hisar 107 Ada 2 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 104 Ada 19 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 105 Ada 3 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 132 Ada 15 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 133 Ada 1 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 134 Ada 100 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 141 Ada 25 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 141 Ada 4 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 141 Ada 58 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 144 Ada 2 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Demircili Köyü 144 Ada 23 Parsel, Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Emirbaba Mah. 369 Ada 2 Parsel , Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yeni Mah. 86 Ada 14 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3514 Ada 48 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3514 Ada 58 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3522 Ada 13 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3522 Ada 19 Parsel, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Yenidoğan Mah. 13324 Ada 26 Parsel, Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3513 Ada 20 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3513 Ada 29 Parsel , Eskişehir İli, Sivrihisar İlçesi, Kaldırım köyü 3514 Ada 56 Parsel sayılı taşınmazların ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkememizce düzenlenen 04/12/2025 günü tensipte özetle; Davalıların dava dilekçesine iki hafta içerisinde cevap verilmesi, varsa ilk itirazlarını sunması, cevap verilmediği takdirde ilk itirazlarını ileri süremeyeceği ve ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı, ayrıca HMK 318 uyarınca tüm delillerini cevap dilekçesi ile birlikte bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı bilgilere yer verme zorunda olduğu hususunun ihtarına, duruşma günü 22/09/2026 günü saat 09:05'de bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği hususu dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.04/06/2026