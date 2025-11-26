Resmi İlanlar
T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
27-11-2025 00.00
T.C. ENEZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
12.10.2025
Sayı: 2025/102 Esas
İLANDIR
Mahkememizde görülmekte olan TMK m. 713 uyarınca Zilyetlikten Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;
Dava konusu Edirne ili, Enez ilçesi, Hasköy Köyü 1473 parsel, 175 parsel, 497 parsel, 545 parsel, 629 parsel, 661 parsel, 710 parsel, 927 parsel, 636 parsel, 768 parsel, 145 ada 16 parsel, 149 ada 59 parsel, 149 ada 76 parsel sayılı taşınmazların hak sahibi olduğunu ileri sürebilecek kişilerin 3 ay içerisinde mahkememize itiraz edebilecekleri hususu İLAN olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02344397