T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Çayağzı Mevkii, 417 ada 42 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 4626,56 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda parçalı kısmen üzüm bağı kısmen yonca kısmen ise mısır anızı bulunmakta olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek yapı ve ağaç bulunmaktadır. Taşınmaz %1-2 meyilli killi-tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Taşınmaz Erbaa Belediyesi Uygulama imar planı sınırına yaklaşık 0 m. ilçe merkezine (Mevcut kaymakamlık binası) yaklaşık 2,37 km. mesafededir. Parsel üzerinde tek katlı yığma ahır bulunmakta olup yapının inşaata esas toplam alanı 21,03 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir .Yapı iç duvarları sıvasız ve boyasız, dış duvarları sıvalı fakat boyasızdır. Tabanı beton olup kaplaması mevcut değildir. Yapıda pencere mevcut olmayıp kapısı demir doğramadandır. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Çatı kaplaması Marsiyla tipi kiremit iledir. Parsel üzerinde tek katlı yığma kümes bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 10,68 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı iç ve dış duvarları sıvasız ve boyasızdır. Yapıda pencere mevcut olmayıp olmayıp kapısı ahşap doğramadandır. Isıtma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Çatı kaplaması çadır ve oluklu ondüline iledir. 25 adet ceviz, 13 adet incir, 12 adet dut, 10 adet vişne, 7 adet şeftali, 6 adet erik, 3 adet kiraz, 2'şer adet fındık, elma ve muşmula ağacı vardır.

Kıymeti: 8.398.168,00 TL KDV Oranı: %10 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:29

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.