T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Karşıyaka Mah. Sincan Mevkii, 124 ada 5 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 12.504 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde buğday ekili olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek yapı bulunmamakta olup, bir adet ceviz ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Mahalle yerleşim merkezine (Okula) 1,56 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 6,15 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 6.874.888,72 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:28

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Salkımören Köyü, Tekceviz Mevkii, 176 ada 51 parsel tapuda bağ olarak kayıtlı olup 2.221,17 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda kısmen bağ, kısmen tarla bitkileri üretiminde kullanıldığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Parsel üzerinde 9 adet vişne, 5 adet şeftali, 3 adet elma, 2'şer adet zeytin, ceviz, incir, 1'er adet kiraz, söğüt, yenidünya ve çam ağacı vardır. Parsel üzerinde üç katlı betonarme/yığma bina bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı açık ve kapalı çıkmalar (konsollar) dahil 313,32 m2'dir. Yapı ilk iki katı betonarme sistem ile, son katı yağma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi ilk katı sıvalı ve boyalı, diğer iki kat sıvasız ve boyasızdır. Yapı kapısı demir doğrama, binanın pencereleri ilk katta PVC plastik doğramadan ısı camlı olarak imal edilmiş olup diğer iki katta mevcut değildir. Ist kata çıkış merdiveni iç kısımdadır. Çatısı onduline cinsi malzeme ile örtülmüştür. Isıtma sistemi sobadır. Isı ve ses yalıtımı yoktur. Elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları ilk katta mevcut olup diğer iki katta yoktur. Yapının alt katı tamamlanmış ve halihazırda oturulur durumda olup diğer iki katı kaba inşaat durumunda ve tuğlaları örülmüştür. Parsel üzerinde tek katlı betonarme ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 108,64 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapı kapısı demir doğramadır. Binanın pencereleri PVC plastik doğramadan ısı camlı olarak imal edilmiştir. Çatısı klasik oluklu kiremit ile örtülmüştür. Isıtma sistemi soba, ısı ve ses yalıtımı yoktur. Elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Parsel üzerinde tek katlı yığma ev bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 101,04 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Yapı kapısı demir doğrama, binanın pencereleri PVC plastik doğramadan ısı camlı olarak imal edilmiştir. Çatısı ondüline cinsi malzeme ile örtülmüştür. Isıtma sistemi soba iledir. Isı ve ses yalıtımı yoktur. Elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Parsel üzerinde tek katlı ahır bulunmakta olup inşaata essa toplam alanı 11,70 m2'dir. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Mahalle yerleşim merkezine (Okula) 860 metre, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,73 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 6.821.360,98 TL

KDV Oranı : %20

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Salkımören Köyü, Kumlar Mevkii, 175 ada 37 parsel tapuda bağ olarak kayıtlı olup 5.970,68 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda kısmen bağ, kısmen tarla bitkileri üretiminde kullanıldığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Parselde 11 adet ceviz, 6 adet kiraz, 2'şer adet kavak, ayva ve dut ağacı vardır. Parselde tek katlı yığma depo bulunmakta olup inşaata esas toplam alanı 17,20 m2'dir. Yapı yığma sistem ile imal edilmiştir. Yapı dış cephesi sıvalı ve badanalıdır. Yapı kapısı demir doğramadandır. Yapının penceresi demir doğramayla kapatılmıştır. Çatısı mevcut değildir. Isınma sistemi, ısı ve ses yalıtımı, elektrik tesisatı, pis ve temiz su tesisatları mevcut değildir. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Mahalle yerleşim merkezine (Okula) 1,35 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,04 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 4.130.160,05 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 12:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:29

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:29

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Salkımören köyü, Kumlar mevkii 110 ada 3 parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup 4.543 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde tütün anızı olduğu tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek yapı bulunmamaktadır. 10 adet kiraz, 7 adet elma, 3 adet erik ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Mahalle yerleşim merkezine (Okula) 1,30 km, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 7,06 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 2.520.442,74 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 13:41

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Salkımören Köyü, Kışla Yolu Mevkii, 168 ada 68 parsel tapuda Bahçe olarak kayıtlı olup 2.186,89 m2'dir. Taşınmaz hali hazırda tek parça halinde ekili olmadığı tespit edilmiş olup tarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz içerisinde zemin değerini etkileyecek yapı bulunmamaktadır. 14 adet ceviz, 3'er adet incir ve ayva, 2'şer adet armut, nar ve fındık, 1 adet kiraz ağacı vardır. Taşınmaz %1-2 meyilli, killi-tınlı toprak bünyesine sahip ince yapılı, iyi profilli, organik maddece iyi, su tutma kapasitesi iyi, infiltrasyon hızı normal taşsız, tuzluluk, alkalilik, asitlik ve drenaj problemi olmayan sulu tarım arazisidir. Mahalle yerleşim merkezine (Okula) 207 metre, ilçe merkezine (Kaymakamlık) 8,18 km. kuş uçuşu mesafededir.

Kıymeti : 1.688.973,33 TL

KDV Oranı : %10

Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Diğer (Konusu: "Parsel Büyük ova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretimi amacı dışında kullanılamaz")

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 14:49

28/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.