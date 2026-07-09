T.C. ERBAA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın Giderilmesi davasından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tokat ili Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mah. Hükümet Caddesi Mevkii, 19 ada 29 parsel tapuda bahçeli ahşap ev dükkan olarak kayıtlı olup 248,56 m2'dir. Parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde ve üzerinde yapı olduğu ve yapının kullanılır durumda olduğu tespit edilmiştir. Belediye idari ve mücavir alan sınırı içerisinde kalmaktadır. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde kalmakta olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam dört konut ve ticaret olarak planlanmıştır. İmar parselidir. Belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmaktadır. Şehir Merkezine Hükümet Konağına uzaklığı kuş uçuşu yaklaşık 267 metre uzaklıkta bulunduğu tespit edilmiştir. Parsel üzerinde tek katlı ahşap dükkan bulunmakta olup dükkanın inşaata esas toplam alanı 248,56 m2'dir. Yapı ahşap sistem ile imal edilmiştir. Yapının dış cephesi kaplama malzemesi ile kaplanmıştır. Yapının giriş kapısı ve cemakanı alüminyum doğramadan imal edilmiştir. Dükkan taban döşemesi seramik kaplamadandır. Yapının ısıtma sistemi mevcut değildir. Yapının ısı ve ses yalıtımı mevcut değildir. Elektrik, pis ve temiz su tesisatları mevcuttur. Yapının çatısı Marsilya tipi kiremit iledir. Yapı yaklaşık 50-75 yıllıktır.

Kıymeti : 67.318.996,16 TL KDV Oranı : %20 Damga Vergisi: %05,69

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:15

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.