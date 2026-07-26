T.C. ERDEK 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 14.10.2025 tarih 2024/256 Esas 2025/415 Karar sayılı ilamı ile silahla tehdit suçundan 5237 sayılı TCK.106/2.a, 62, 53/1-2-3, CMK 231/5, 231/8-10-11 maddeleri uyarınca neticeten hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verilen Aydın ve Gül oğlu, 21/11/1999 Malatya d.lu, Malatya/Battalgazi/Hidayet Mah/Köy nüfusuna kayıtlı Hasan ÇELİK'in tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar ve istinaf talebinin tebliğ edilemediğinden 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ yapılmış sayılmasına, tebliğ tarihi itibariyle iki hafta içinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 20.01.2025