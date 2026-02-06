T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/44 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, 104 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 6.521,30 m2

Kıymeti : 7.825.560,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:19

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 21 Parsel,

Yüzölçümü : 4.407,44 m2

Kıymeti : 3.305.580,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:19

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, KAVAK Mevkii, 105 Ada, 22

Yüzölçümü : 6.179,90 m2

Kıymeti : 4.634.925,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:19

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 12:19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 12:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 105 Ada, 23 Parsel,

Yüzölçümü : 15.469,18 m2

Kıymeti : 11.601.885,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 13:37

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, kavak Mevkii, 108 Ada, 10 Parsel,

Yüzölçümü : 2.036,47 m2

Kıymeti : 2.545.588,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 10:11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 10:11

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, POYRAZLI Mahalle/Köy, ayvalık Mevkii, 114 Ada, 46 Parsel,

Yüzölçümü : 3.491,12 m2

Kıymeti : 2.094.672,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmaz ada/adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. Yabancı işler dairesi başkanlığının 03.06.2022 tarih ve E-66840836-170.99-5192636 sayılı yazısı gereğince

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 11:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2026 - 11:12

02/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.