T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 379 Parsel

Yüzölçümü : 299,89 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.949.285,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:07

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 383 Parsel

Yüzölçümü : 800,00 m2

Kıymeti : 4.400.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: irtifak — M:548 M2 MAHALLİ ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.ÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TELAŞ) ÇTEİAŞ) LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih27107/1988.bitaTarih:27/07/1989 - Sür

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:07

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 671 Parsel

Yüzölçümü : 2.325 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 3.487.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.