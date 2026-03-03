T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/46 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 379 Parsel
Yüzölçümü : 299,89 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.949.285,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 10:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 10:07
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 383 Parsel
Yüzölçümü : 800,00 m2
Kıymeti : 4.400.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: irtifak — M:548 M2 MAHALLİ ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.ÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TELAŞ) ÇTEİAŞ) LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI (Başlama Tarih27107/1988.bitaTarih:27/07/1989 - Sür
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 11:07
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, OCAKLAR Mahalle/Köy, 671 Parsel
Yüzölçümü : 2.325 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 3.487.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:07
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.