T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Çayağzı Mahalle/Köy, BÜYÜKBUCAK Mevkii, 171 Ada, 10 Parsel

Yüzölçümü : 7.265,57 m2

Kıymeti : 10.171.798,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:28

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 10:28

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2026 - 10:28

19/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.