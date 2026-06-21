T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Yukarıyapıcı Mahalle/Köy, köykarşısı Mevkii, 1207 Parsel,
Yüzölçümü : 2.772,00 m2
Kıymeti : 4.435.200,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Yukarıyapıcı Mahalle/Köy, 1343 Parsel
Yüzölçümü : 5.000,00 m2
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Yukarıyapıcı Mahalle/Köy, 1386 Parsel
Yüzölçümü : 4.375,00 m2
Kıymeti : 4.182.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:06
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 12:06
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Yukarıyapıcı Mahalle/Köy, 103 Ada, 85 Parse
Yüzölçümü : 2.106,85 m2
Kıymeti : 4.424.385,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Kyzikos 1. Derecede arkeolojik sit alanıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:33
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, Yukarıyapıcı Mahalle/Köy, 107 Ada, 36 Parsel
Yüzölçümü : 2.905,54 m2
Kıymeti : 7.263.850,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: M:1511 m2 Mahali üzerinde Türkiye Elektrik Kurumu Genel Türkiye Elektirik İletim A.Ş. Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı (Başlama tarih:30/12/1991 Bitik Tarih:30/12/1991- Kyzikos 1.Derecede Arkeolojik Sit Alanıdır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:33
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 14:33
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.