NTV
Resmi ilanlar

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14-08-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, PAŞALİMANI Mahalle/Köy, DUTLUK Mevkii, 103 Ada, 34 Parsel

Yüzölçümü : 18.977,83 m2

Kıymeti : 15.182.264,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmazın Ada/Adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03/06/2022 tarih ve E-66840836-170.99-519266 sayılı yazısı gereğince)

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:39

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:39

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02529422