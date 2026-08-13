T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, PAŞALİMANI Mahalle/Köy, DUTLUK Mevkii, 103 Ada, 34 Parsel
Yüzölçümü : 18.977,83 m2
Kıymeti : 15.182.264,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmazın Ada/Adalar niteliğindeki bölge içerisindedir. (Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 03/06/2022 tarih ve E-66840836-170.99-519266 sayılı yazısı gereğince)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:39
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:39
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 13:39
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.