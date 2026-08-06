T.C. ERDEMLİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Erdemli İlçesi

MAHALLE : Kumkuyu Tırtar

ADA/PARSEL NO: 112 ada 138 parsel, 112 ada 190 parsel, 112 ada 203 parsel, 112 ada 140 parsel , 112 ada 141 parsel, 12 ada 148 parsel

CİNSİ/NİTELİĞİ :Arsa/Tarla/Limon Bahçesi

MALİKİN ADI VE SOYADI : Cafer Seyran , Emine Dağ, Ahmet Yılmaz, Cafer Seyran , Fevzi Şahin , Azize Sarı, Mehmet Sarı

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/158-159-160-161-162-163 Esas sayısında dava açılmıştır.

Dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan üçüncü kişiler var ie son ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye itiraz etmeleri gerektiği, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30/07/2026