T.C. ERDEMLİ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Müteveffa Mehmet Ali ÖZGÜR mirasçıları Gülay NURLU, Pınar ÖZGÜR, Tülay ÖZGÜR tarafından Fen Bilirkişisi tarafından hazırlanan ekli krokide C harfi ile belirtilen; Mersin ili Erdemli ilçesi Tömük mahallesinde yer alan tescil harici alan hakkında ve tapu kütüğünde kayıtlı olmayan (veya maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan ) taşınmaz hakkında, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' nun 713. Maddesi gereğince kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak tescil davası açılmış olup;

Müteveffa/Davacı Mehmet Ali ÖZGÜR dava konusu Fen Bilirkişi tarafından hazırlanan ekli krokide C harfi ile belirtilen; Mersin ili Erdemli ilçesi Tömük mahallesinde yer alan tescil harici alan malik sıfatıyla, aralıksız ve davasız olarak 20 yılı aşkın süredir zilyetliğinde bulundurduğunu iddia ederek adına tescilini talep etmektedir.

İş bu ilan, TMK' nın 713. Maddesi uyarınca yapılmakta olup, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize başvurmaları gerekmektedir.

Aksi halde , mevcut delillere göre karar verileceği hususları ilan olunur. 25/03/2026

Dava konusu Mersin İli, Erdemli İlçesi,Tömük Mahallesi, Kılıçeşiğ mevki 89 ada 7

parsel içinde kalan ve lnsmen kuzeyindeki toplam 7553 m2lik zeminde Taşınmazda

portakal ve limon yetiştirmek suretiyle kullanımda olan yerin öncelikle;