T.C. EREĞLİ(KONYA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: VEDAT ERDEMİR- 28123621544- Namık Kemal Mah. 90951. Sk. Bina No: 17 C Ereğli/ KONYA

Dava konusu Konya ili, Ereğli ilçesi, Namık Kemal mahallesi, 388 ada 22 parsel sayılı taşınmaza ilişkin mahkememizde görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasında tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinizin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Duruşmanın 09/06/2026 tarihinde saat 08:35'te yapılmasına karar verildiği, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğin yapılmış sayılacağı,

HMK'nın 317 ve 281. maddelerine göre tebliğden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, süresi içinde cevap dilekçesi vermezseniz dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacağınız, duruşma gün ve saatinde Ereğli(Konya) 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya vekil aracılığıyla kendinizi temsil ettirmeniz aksi halde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.