T.C. EREĞLİ(KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Konya ili Ereğli ilçesi Servili Mahallesi 283 parselde bulunan ve doğusunda 290, 289 nolu parseller, güneyi 284 nolu kısmen 282,281 parseller ve kısmen boşluk, batısında 273,338 parseller ve kısmen boşluk, kuzeyinde 331 nolu parsel olan, fen bilirkişi raporlarına ekli krokide A harfi ile gösterilen 16469.42 m²'lik ve B harfi ile gösterilen 50536.28 m²'lik taşınmazlar hakkında davacı Zafer Çek tarafından davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine Tapu İptal ve Tescil davası açıldığı, son ilandan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu,

İlan olunur.