T.C. ERMENEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Miras ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ermenek İlçe, GÜNEYYURT/CAMİ Mahalle/Köy, 202 Ada, 2 Parsel, Karaman İli Ermenek İlçesi ...

Adresi : Güneyyurt Cami Mahallesi 202 Ada 2 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 832,12 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 4 Kata

Kıymeti : 4.160.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 10:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ermenek İlçe, GÜNEYYURT/CAMİ Mahalle/Köy, 216 Ada, 11 Parsel, Taşınmaz, Karaman İli Erme ...

Adresi : Güneyyurt Cami Mahallesi 216 Ada 11 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 483,76 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 4 Kata

Kıymeti : 2.418.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 11:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:53

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ermenek İlçe, GÜNEYYURT/ODA Mahalle/Köy, 198 Ada, 43 Parsel, Karaman İli Ermenek İlçesi ...

Adresi : Güneyyurt Oda Mahallesi 198 Ada 43 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 10.903,49 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.432.132,48 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 13:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 13:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:43

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ermenek İlçe, MEYDAN Mahalle/Köy, 466 Ada, 7 Parsel, Karaman İli Ermenek İlçesi Meydan M ...

Adresi : Meydan Mahallesi 466 Ada 7 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 5.490,21 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.170.073,76 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:44

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Karaman İl, Ermenek İlçe, MEYDAN Mahalle/Köy, 584 Ada, 79 Parsel, Karaman İli Ermenek İlçesi Meydan ...

Adresi : Meydan Mahallesi 584 Ada 79 Parsel Ermenek / KARAMAN

Yüzölçümü : 17.496,88 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.242.978,36 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/11/2026 - 10:47

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.