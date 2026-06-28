T.C. ERZİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , AZİZ SARIOĞLU ile Davalılar , ADEM GÜNDÜZ, ALİ BAYRAKTAROĞLU, AYŞE COŞKUN, EMİNE KORKMAZ, FATMA GÜNDÜZ, FİKRET GÜNDÜZ, FİKRİYE GÜNDÜZ, HİKMET GÜNDÜZ, HÜSEYİN BAYRAKTAROĞLU, MUSTAFA BAYRAKTAROĞLU, SALİH GÜNDÜZ, SEBİHA SARIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2017/91 Esas ve 2019/284 karar sayılı 15/11/2019 karar tarihli kararı ile "Davanın KABULÜNE; Hatay ili Erzin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Şevkenti Mevkiinde tapuya kayıtlı 824 parsel numaralı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali davacı adına kayıt ve tesciline" kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş, yine mahkememizin 14/02/2025 tarihli tavzih kararı ile "1-Mahkememizin 15/11/2019 tarih ve 2017/91 Esas, 2019/284 Karar sayılı kararının 2. numaralı hüküm fıkrasında bulunan "Hatay ili Erzin ilçesi Yeşilkent Mahallesi Şevkenti Mevkiinde tapuya kayıtlı 824 parsel numaralı taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali davacı adına kayıt ve tesciline," şeklinde olan bendinin "Hatay ili, Erzin ilçesi, Hürriyet Mahallesi, Şevkenti Mevkii 824 parsel (yeni parsel no:679 ada , 4 parsel) sayılı taşınmazın davalıların murisleri olan 10790332544 T.C. Kimlik numaralı Hatice Bayraktaroğlu ve 10973332480 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Bayraktaroğlu adına olan tapu kayıtlarının iptali ile davacı 11480315508 T.C. Kimlik numaralı Aziz Sarıoğlu adına tesciline" " şeklinde düzeltme yapılarak kararın tavzihine dair tavzih kararının tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla; davalı ve dahili davalılar Ali BAYRAKTAROĞLU, Hüseyin BAYRAKTAROĞLU, Mustafa BAYRAKTAROĞLU, Fikriye GÜNDÜZ, Fikret GÜNDÜZ, Hikmet GÜNDÜZ, Adem GÜNDÜZ'e işbu ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf dilekçelerini sunabilecekleri, istinaf dilekçeleri sunmamaları halinde kararın kesinleşeceği hususu -gerekçeli karar ve tavzih kararının tebliği yerine geçerli olmak üzere- ilanen tebliğ olunur.