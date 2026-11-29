Dosya no: 2026/84 Esas

Dava konusu taşınmaz: Hatay ili Erzin İlçesi, Mahmutlu Mahallesi 895 ada 52 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AG MEHMET AKA, AİŞE AKA, AYSEL SOĞUKPINAR, AYSUN ÜNÜVAR, AYŞE AKA, AYŞEGÜL ÖZDEN, AZİZ NALÇACIOĞLU, BEGÜM KENDİRCİ, BEKİR MURAT AKA, BETÜL YIKAR, BİRGÜL ETİNGÜ KENDİRCİ, BİRHAN GÖRKEM, BURCU PELİN İÇMEN, BURÇİN AKA, BÜLENT AKA, CANAN ÖZARSLAN, CEM GÜL, ÇAĞLA PINAR KESKİN, DEMET TUTU, DOĞAN AKA, DUYGU KILIÇKIRAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; arasında tescil talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma Tarihi:21/12/2026 günü saat 09:15