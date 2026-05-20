T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

21-05-2026 00.00
İ L A N

 

DOSYA NO : 2021/397 Esas

KARAR NO : 2026/363

Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile 3/1-1.cümle maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA, 1 YIL 8 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehrab ve . oğlu, 07/11/1989 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı YOUNES KHOSROZADEGAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 18.05.2026

#İlangovtr Basın no ILN02473323