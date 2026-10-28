T.C. ERZİNCAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/05/2026 tarihli ilamı ile 125/2 maddesi gereğince 6 AY 18 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Bardhyl ve Mimoza oğlu, 19/06/1994 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı DİAMANT TEMA tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkememiz gerekçeli kararı tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 27.10.2026