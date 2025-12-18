T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Erzincan Maliye Hazinesi vekili tarafından aşağıda esas numarası ile ismi yazılı tapu malikleri aleyhine açılan gaiplik ve gaip hissesine düşen malvarlığının hazine adına devri davalarında verilen ara kararı gereğince;

Davacı kurum vekili ; Aşağıda dosya esas numarası yazılı her bir davalarda yapılan araştırmalara rağmen nüfus kaydı bulunmayan taşınmaz maliklerinin kim olduğunun, yaşayıp yaşamadığının bilinmemesi, tanınmaması hiçbir adresine rastlanmayan taşınmaz malikleri hissesine düşen taşınmazların 10 yıldan uzun süredir Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi'nce yasal kayyım olarak atandığını ve Erzincan Defterdarı tarafından idare edildiğini, 10 yıllık kayyımlık süresinin dolması sebebiyle taşınmaz malikinin gaipliğine karar verilmesini ve gaip hissesine düşen taşınmazların tapusunun iptali ile maliye hazinesi adına tescilini ve kayyımlık bürosunca yönetilen bedelin işleyen banka faizi ile birlikte TMK.m.588 gereğince hazineye irad kaydedilmesini talep etmiş olmakla,

Mahkememizce verilen ara kararı ile gaiplik ilanının yapılmasına karar verildiğinden gaip olması nedeniyle Erzincan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Erzincan Defterdarının Kayyım olarak tayin edildiğinden aşağıda dosya esas numarası yazılı davada ada ve parsel numarası yazılı taşınmaz maliki hakkında gaiplik verilmesi istenmesi nedeniyle 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. ve 4721 sayılı TMK'nın 588 maddesinin atıfta bulunduğu TMK'nun 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur. 11.09.2025

-Esas No: 2025/160 Gaip olduğu düşünülen (tapu maliki) - ESMA

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İlçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde kain 1119 ada 68 parsel sayılı taşınmaz

GAİP

ADI: ESMA