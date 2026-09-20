T.C. ERZİNCAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

2025/290 Esas, 2025/297 Esas, 2025/299 Esas, 2025/293 Esas, 2025/303 Esas, 2025/301 Esas, 2025/291 Esas, 2025/295 Esas, 2025/288 Esas, 2025/296 Esas,2025/302 Esas ve 2025/300 Esas sayılı dosyalar.

Davacı Erzincan Belediyesi tarafından tapu malikleri aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tescili davasında;

Davacı Erzincan Belediye Başkanlığı; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince davacı idarece kamulaştırılan aşağıda bilgileri yazılı dava konusu taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ile Erzincan Belediye Başkanlığı adına tescili talep edilmiştir.

Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Mahkeme esas numaraları, davalılar, tapu maliki veya malikleri ad ve soyadları, kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü;

Esas No: 2025/290 - Davalı: Yalçın Güner, Tapu Bilgileri: Dava konusu Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesinde 552 Ada 10 ve 34 Parsel sayılı taşınmazın, davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/297 - Davalı: Ahmet Zafer Tunçer, Erol Tunçer, Özgür Arefeoğlu Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 553 ada 30 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/299 - Davalı: Mücahit Kocaman, Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 554 ada 17 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/293-Davalı: Beşbinaz Arslan, Hasan Seven, Hüseyin Seven, Münevver Arslan, Müşgüm Bektaş, Ramazan Seven, Sallı Yalçın, Yaşar Seven, Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 552 ada 30 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/303 - Davalı: Halil İnci ,Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 551 ada 15 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/301 - Davalı: Hacalettin Şener ve Selahattin Şener

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi İnönü Mahallesi 554 ada 21 parsel sayılı taşınmaza davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/291 - Davalı: Yaşar Ülker O

Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi İnönü Mahallesi 552 ada 13 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/295- Davalılar: Muhammet Şimşek, Talip Şimşek ve Abdullah Şimşek

Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 553 ada 17 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/288- Davalılar: Mustafa Meriç, Murat Serici

Tapu Bilgileri:Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 551 ada 11 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/296- Davalı:Aydın FIRAT ,Yalçın FIRAT ve Yavuz FIRAT

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İlçesi, İnönü Mahallesi 553 ada 25 parsel taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No: 2025/302- Davalılar: Ayfer ALKAN , Nejmiye KAYA, Orhan ALKAN ve Ayhan ALKAN

Tapu Bilgileri: Erzincan İli, Merkez İnönü Mahallesi 552 ada 16 parsel sayılı taşınmaz davalılar adına kayıtlı olan bölüm.

Esas No:2025/300- Davalı Rasim OĞUZLU

Tapu bilgileri: Erzincan ili, Merkez İnönü Mahallesi 554 ada 20 parsel sayılı taşınmaz davalı adına kayıtlı olan bölüm

Yukarıda esas numaraları yazılı davalarda çıkarılan meşruhatlı davetiyelerin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet yukarıda yazılı davacı idareye yöneltilmelidir.

30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası Erzincan Şubelerine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren on gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca mahkemece belirlenen 24/11/2026 tarihli duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.