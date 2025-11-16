T.C. ERZİNCAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalılar , CEVAHIR KAYA, MEHMET ALI KAYA, YAZGÜLÜ KAYA, Kayyım SELÇUK AYDIN arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; dava konusu Erzincan İli, Merkez İlçesi, Ganiefendi Çiftliği Köyü hudutları içerisinde bulunan 619 parsel (kadastro yenileme çalışması sonucu 128 ada , 57 parsel ) sayılı taşınmazın malikleri Mehmet Ali KAYA , Cevahir KAYA, Yazgülü KAYA'nın gaipliklerine ve taşınmazdaki hisselerinin Hazine adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde TMK. 33. maddesine göre yukarıda adı geçen kişilerin hakkında haberi ve bilgisi olanların veya yerini bilen ve bu kişileri tanıyanların veya bizzat bu kişilerin Mahkememizin 2025/351 Esas sayılı dava dosyasına müracaat etmeleri gerektiği aksi halde yukarıda ismi yazılı kişiler hakkında gaiplik kararı verileceği hususu ilan olunur. 10/11/2025