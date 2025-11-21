T.C. ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

1- 3213 Sayılı Maden Kanunu ve I(a) Grubu Madenlerle İlgili Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve aşağıdaki tabloda ili, ilçesi, mevkii, pafta nosu ve muhammen bedeli ile geçici teminatı belirtilen I(a) Grubu Kum-Çakıl Ocağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği, açık teklif usulüyle 5 (beş) yıl süreyle kiraya verilecektir.

İLİ İLÇESİ MEVKİ

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

PAFTA NO TOPLAM

5 (BEŞ) YILLIK MUHAMMEN BEDEL TL GEÇİCİ TEMİNAT TL İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ Erzincan Merkez Oğlaktepe Köyü Mevkii 20.183 İ42c2 5.073.968,16 1.522.190,45 04.12.2025 10.05

İŞLETME RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI

1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA Y 534665 534952 534922 534633 X 4398210 4397690 4397675 4398197

2-İhale geçici teminatı, 4076 sayılı Kanunun 7/A Maddesi kapsamında 5 (beş) yıllık kira bedelinin % 30’u üzerinden hesaplanmış olup, tabloda belirtilmiştir. Geçici teminat, nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi (bulunduğu mevkii ve pafta nosu) belirtilerek yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

3- İhale; İl Encümenince, Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

4-Kiraya verilecek yerin şartnamesi, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatların yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi. (aslı ihale esnasında görülecektir)

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

d-Adres beyanı.

e-Noter tasdikli imza sirküsü.

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler. (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi)

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

6-İhaleye iştirak edenler, şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İdare ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.