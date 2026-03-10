T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/48 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Karaağaç Mah.107 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Karaağaç Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 602 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Ayrık nizam 5 kata müsaadeli ticari alan. imar durumuna ilişkin yazı satış ilanına eklenmiştir.

Kıymeti : 16.765.420,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Karaağaç Mah.107 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Karaağaç Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 602 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 5 kat müsaadeli ticari alandır. imar durumuna ilişkin yazı satış ilanına eklenmiştir.

Kıymeti : 15.940.420,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 12:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:30

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:30

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Arslanlı Mah.Harbiye Kışlası Mevkii, 1208 Ada, 29 Parsel,

Adresi : Arslanlı Mah. Harbiye Kışları. Erzincan Erzincan Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 554 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 5 kata müsaadeli ticari alan olarak planlanmıştır. imar durumuna ilişkin yazı satış ilanına eklenmiştir.

Kıymeti : 14.958.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:33

Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:33

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Gümüştarla Köy önü Mevkii, 180 Ada, 72 Parsel,

Adresi : Gümüştarla Köyü Erzincan

Yüzölçümü : 13.422,09 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı Köy yerleşik alan sınırları dışındadır. imar durumuna ilişkin yazı satış ilanına eklenmiştir.

Kıymeti : 14.764.299,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/07/2026 - 13:40

08/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.