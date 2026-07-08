T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Atatürk mah.79 Ada, 181 Parsel

Adresi : Atatürk Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 376 m2

İmar Durumu : imar durumuna ilişkin yazı satış ilanına eklenmiştir.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.