T.C. ERZİNCAN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, İzzetpaşa Mah.,1725 Ada, 12 Parsel,

Adresi : İzzetpaşa Mahallesi Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 811 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 10.62 m, İnşaat Derinliği 32.71 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3,Taks:0,40 Kaks:1,20 dir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2027 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2027 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2027 - 10:11

18/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.