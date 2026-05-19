T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizce ticaret sicilde bildirilen adresinize duruşma gün ve saati bildirir tebligat çıkarılmış olup, adres yetersizliği gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 25/11/2025 tarihli duruşma tutanağında "1-Davalı Arslan Enerji İnş. Taah. .. Ltd. Şti.'ne T.K. 35. Maddesi kapsamında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 07.05.2026 tarihli duruşmasında mahkememiz dosyasının duruşmasının 11/06/2026 günü saat 11:35'e bırakılmasına karar verilmiştir."

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Arslan Enerji İnşaat Taahhüt Otomotiv Gıda Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne gazete yoluyla ilanen tebliğ yoluna gidilmiş olup, iş bu duruşma tutanağının tebliğ yerine geçmek üzere, ilan metninin gazetede yayın tarihinden itibaren tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 14.05.2026