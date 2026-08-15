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T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

16-08-2026 00.00
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İ L A N

 

T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN/BAŞKANLIĞINDAN

 

Esas No: 2025/329 Esas

Birleşen Dosya No: 2025/462 Esas

Davalı: Ahmet Miraç ŞENGEL (TC:13261077322)

 

Mahkememizce çıkarılan tebligatların iade dönmesi nedeniyle tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememiz dosyasının 01.10.2026 günü saat 10:45'e Ön İnceleme Duruşmasının bırakıldığının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.31.07.2026

#İlangovtr Basın no ILN02531458