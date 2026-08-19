T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince;

Erzurum ili Aziziye ilçesi Ahırcık mahallesi 124 ada, 17 ve 27 parseller arasında kalan taşınmaz üzerinde tercihe şayan haklarının bulunduğunu iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sahip oldukları belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K.'nun 713 maddesi gereğince ilan olunur.