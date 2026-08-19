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T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO : 2026/2 Esas
Davacılar tarafından davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan tescil davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince;
Erzurum ili Aziziye ilçesi Ahırcık mahallesi 124 ada, 17 ve 27 parseller arasında kalan taşınmaz üzerinde tercihe şayan haklarının bulunduğunu iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde sahip oldukları belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/2 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri M.K.'nun 713 maddesi gereğince ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02532399