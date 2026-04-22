T.C. ERZURUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Ayazşapa Mahallesi 632 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz olup, tapu kaydında bahçeli kargir ev olarak görünmesine rağmen üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Satış konusu taşınmazlar şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, Erzurum Kalesi, Çifte Minareler, Ulu Cami ve Taşmağazaları caddesine 350-400 m mesafede ve Resmi Kurumlara, Avm merkezine yaklaşık 1,5km mesafede, Şehir Hastanesine 4,5 km mesafede, Üniversiteye 2 km mesafede, Gürcü kapıya 100 m mesafede olup Menderes Caddesine 70m mesafede ara sokakta yer almaktadır. İmar planı içerisinde meskun alanda kalmakta olup Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Belediye otobüsleri ile Erzurum içindeki tüm yerlere ulaşım sağlanmaktadır. Dava konusu taşınmaz konut ve ticari alan içinde kalmaktadır. Etrafında 4-5 katlı yapılaşmalar mevcuttur. İmar durumu OK2 olarak planlanmıştır

Adresi : Erzurum İli Yakutiye İlçesi Ayazşapa Mahallesi 632 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 441 m2

İmar Durumu :OK2 Olarak Planlanmaktadır.

Kıymeti : 6.615.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 11:02

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 11:02

20/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.