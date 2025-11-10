T.C. ERZURUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi ( Paylı Mülkiyette ) davasında 25/06/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

Kararda davalı olarak taraf bulunan Muazzez MİRMAHMUTOĞLU, Sadiye SARIDEMİR, Fatma ÇELİK ve Seçil YILMAZ 'ın yurtdışı adreslerinde ikamet ettiklerinin görülmesi üzerine , yurtdışı adreslerine gerekçeli karar tebliği için müzekkere yazıldığı, gelen cevabı yazılarda tebligat yapılamadığının bildirildiği, yeniden davalıların nüfusa kayıtlı olduğu yer kolluk kuvvetlerine yazılan müzekkerelere verilen cevabı yazılarda tüm araştırmalara rağmen şahısların köyde ikamet etmediklerini, mahkememizce tebligat çıkartılan yurt dışı adresleri yazılarak bu adreslerde ikamet ettiklerinin tutanak ile mahkememize bildirildiği, fakat bu adreslere tebligat yapılamadığı, başkaca farklı yurtdışı adreslerinin tesbit edilemediği anlaşılmakla;

-38440277454 TC kimlik numaralı Muazzez MİRMAHMUTOĞLU, na

-25531739724 TC kimlik numaralı Sadiye SARIDEMİR, e

-23477464816 TC kimlik numaralı Fatma ÇELİK, e

-11458210620 TC kimlik numaralı Seçil YILMAZ' a

Mahkememizden verilen 25/06/2024 tarihli mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 28. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen tebliğ olunur.